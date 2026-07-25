Am Samstagmorgen ist in Altstätten ein Mann mit seinem Auto in einen Betonpfeiler geprallt. Danach schlief er im Auto ein. Die Polizisten stuften ihn als fahrunfähig ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fahrer schläft nach Selbstunfall in St. Gallen im Auto ein

Polizei stuft 53-Jährigen als fahrunfähig ein

4000 CHF Sachschaden am Fahrzeug durch Betonpfeiler verursacht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 9 Uhr meldete eine Frau der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen, dass sie soeben ein Auto beobachtet habe, welches an der Marktgasse rückwärts gegen einen Betonpfeiler geprallt sei, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Der Fahrer hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch im Auto befunden.

Die ausgerückten Polizisten fanden den 53-Jährigen auch bei ihrer Ankunft noch im Fahrzeug. Er war eingeschlafen. Nachdem er aufgeweckt werden konnte, stuften ihn die Polizisten als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken.