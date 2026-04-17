Darum gehts
- 62-Jähriger stürzt auf Wildhauserstrasse, schwer verletzt ins Spital geflogen
- Töff samt Seitenwagen hob ab und krachte ins Wiesland
- Totalschaden am Fahrzeug, Strassenabschnitt zeitweise gesperrt
Schwerer Unfall am Freitagmorgen im Kanton St. Gallen: Ein 62-jähriger Töfffahrer hat kurz nach 9 Uhr auf der Wildhauserstrasse zwischen Wildhaus und Gams die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Der Mann war mit einem Töff samt Seitenwagen unterwegs, als er nach der Bushaltestelle Schutzgunten ins Schleudern geriet. Das Gefährt kam auf die Gegenfahrbahn und raste anschliessend ins angrenzende Wiesland. Dort hob das Motorrad ab, bevor es einige Meter weiter wieder auf der Strasse zum Stillstand kam.
Beim heftigen Aufprall wurde der Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Die Rega flog den Mann ins Spital.
Am Töff entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Strassenabschnitt zeitweise gesperrt werden.