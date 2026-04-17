Ein 62-Jähriger verlor am Freitagmorgen auf der Wildhauserstrasse bei Gams die Kontrolle über sein Töff. Nach einem heftigen Sturz wurde er schwer verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 62-Jähriger stürzt auf Wildhauserstrasse, schwer verletzt ins Spital geflogen

Töff samt Seitenwagen hob ab und krachte ins Wiesland

Totalschaden am Fahrzeug, Strassenabschnitt zeitweise gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Schwerer Unfall am Freitagmorgen im Kanton St. Gallen: Ein 62-jähriger Töfffahrer hat kurz nach 9 Uhr auf der Wildhauserstrasse zwischen Wildhaus und Gams die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Mann war mit einem Töff samt Seitenwagen unterwegs, als er nach der Bushaltestelle Schutzgunten ins Schleudern geriet. Das Gefährt kam auf die Gegenfahrbahn und raste anschliessend ins angrenzende Wiesland. Dort hob das Motorrad ab, bevor es einige Meter weiter wieder auf der Strasse zum Stillstand kam.

Beim heftigen Aufprall wurde der Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Am Töff entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Strassenabschnitt zeitweise gesperrt werden.