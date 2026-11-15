Mit 1,62 Promille ist ein 26-Jähriger am Samstagmorgen in St. Gallen nach einem Unfall weiter auf die A1 gefahren. Dort krachte er in Leitplanken, das Auto erlitt Totalschaden.

Darum gehts Kanton St. Gallen: Am Samstag kurz nach 5 Uhr verunfallte ein junger Mann (26)

Nach einem Pfostencrash kollidierte das Auto auf der A1 mit den Leitplanken Führerausweis ist weg, das Auto ein Totalschaden.

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 Höhe Neudorf, Fahrtrichtung St.Gallen – St. Margrethen. Die Polizisten trafen vor Ort auf einen 26-Jährigen.

Er war zuvor mit seinem Auto auf der Zürcherstrasse in einen Inselschutzpfosten geprallt. Mit dem beschädigten Auto setzte er die Fahrt auf der Autobahn fort und geriet Höhe Neudorf ins Schleudern. Das Auto prallte in der Folge in die Mittelleitplanke, wurde nach rechts abgewiesen und prallte in die rechte Leitplanke, wo es zum Stillstand kam. So schildert es die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Der 26-Jährige hatte das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen und kam bei der beweissicheren Atemalkoholprobe auf einen Wert von 0.81mg/l (1,62 Promille). Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen. Am Auto entstand Totalschaden, an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.