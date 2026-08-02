Am Sonntagmorgen ist es im Bereich Scheffloch zu einem tödlichen Wanderunfall gekommen. Ein 17-jähriger Wanderer stürzte rund 40 Meter in die Tiefe. Der in der Region wohnhafte Schweizer konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-Jähriger stürzt am Gamsberg 40 Meter in den Tod

Unfallursache wird durch Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft St.Gallen untersucht

Rega-Helikopter und Rettungsspezialisten halfen bei der Bergung des Verunglückten

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war ein 17-Jähriger in Begleitung eines 56-jährigen Mannes zu Fuss vom Gamsberg in Richtung Sichelchamm unterwegs. Kurz vor 9.45 Uhr stürzte der 17-Jährige im Bereich Scheffloch aus bislang unbekannten Gründen rund 40 Meter in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen. Er wurde mithilfe von zwei Rettungsspezialisten-Helikoptern der Alpinen Rettung Ostschweiz sowie eines Rega-Helikopters geborgen.

Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang werden durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen abgeklärt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen sowie Fachspezialisten und Fachspezialistinnen der Kantonspolizei St. Gallen, die Rega sowie zwei Rettungsspezialisten-Helikopter der Alpinen Rettung Ostschweiz.