Am Samstagabend ist die Weisstannenstrasse in Mels SG durch einen Erdrutsch verschüttet worden. Die Strasse war bis Sonntagmorgen gesperrt. Mittlerweile ist sie wieder eingeschränkt befahrbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erdrutsch Samstagabend auf Weisstannenstrasse bei Schwendi in Mels SG gemeldet

Strasse komplett verschüttet, Räumarbeiten dauern bis voraussichtlich Sonntagmittag

Zwei übergelaufene Seitenbäche verursachten Schuttmassen, Schaden noch unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 22.40 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Samstag ein Erdrutsch auf der Weisstannenstrasse Höhe Schwendi in Mels SG gemeldet.

Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte eine komplett verschüttete Strasse feststellen. Die Gemeinde und eine externe Firma arbeiteten die Nacht durch, um die Strasse wieder eingeschränkt befahrbar zu machen. Die Räumarbeiten laufen noch bis voraussichtlich Sonntagmittag.

Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften infolge des Unwetters vom Samstagabend zwei Seitenbäche übergelaufen sein und die Weisstannenstrasse mit Schutt verschüttet haben.