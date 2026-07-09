Am Dienstag und Mittwoch ist es in der Stadt St. Gallen zu mehreren Betrugsfällen mit einer Schadensumme von 185'000 Franken gekommen. Die Täter gaben vor, von einer Bank aus anzurufen und wies die Geschädigten an, hohe Bargeldsummen in einem Taxi zu deponieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrüger geben sich als Bankangestellte aus und erbeuten Bargeld mit Taxis

In St. Gallen wurden insgesamt 185'000 Franken durch die Masche gestohlen

Polizei warnt Taxifahrer und ältere Menschen vor verdächtigen Transportaufträgen

Janine Enderli Redaktorin News

Eine neue Betrugsmasche ist im Umlauf – und sie hat es in sich: Wie auch in vergangenen Betrugsfällen kontaktiert die Täterschaft die Geschädigten jeweils telefonisch und gibt sich als Bankmitarbeiterin oder Bankmitarbeiter aus. Danach werden die Opfer dazu bewogen, hohe Summen Bargeld abzuheben und dieses zu sich nach Hause zu nehmen. Neu ist die Vorgehensweise, dass die Täterschaft anschliessend ein Taxi an die Adresse des Opfers bestellt oder das Opfer beauftragt, ein Taxi zu bestellen.

Das Opfer wird dann angewiesen, das Bargeld in einem unverdächtigen Behältnis, zum Beispiel einer Tasche, im Taxi zu deponieren. Die ahnungslosen Taxifahrer und -fahrerinnen werden danach angewiesen, an einer anderen Adresse diese Tasche abzuliefern.

Insgesamt 185'000 Franken Beute

Auf diese Weise ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Betrugsfällen gekommen. In einem Fall wurden der Täterschaft 130'000 Franken, in einem zweiten Fall 40'000 Franken und in einem dritten Fall 15'000 Franken übergeben. In den restlichen Fällen wurden die Kontaktierten misstrauisch oder sie wurden von ihrem Umfeld auf den Betrugsversuch aufmerksam gemacht.

Die Kantonspolizei St. Gallen mahnt zu erhöhter Vorsicht. Insbesondere auch Taxifahrer und -fahrerinnen werden gebeten, bei Transportfahrten von Gegenständen für ältere Personen besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Feststellungen umgehend der Polizei zu melden.

Vorsicht Betrug

Um nicht Opfer eines Betrugs zu werden, sind folgende Punkte zu beachten:

Lassen Sie sich zu keinen Bargeldbezügen/Geldtransporten verleiten

Geben Sie keine Passwörter, Zugangsdaten, Sicherheitscodes oder Kreditkartendaten bekannt

Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort und melden sie sich auf 117 bei der Polizei

Kontaktieren Sie Ihre Bank nur über offiziell bekannte Telefonnummern oder über die offiziellen Kontaktkanäle

Informieren Sie insbesondere ältere Personen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche



