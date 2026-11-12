Am frühen Mittwochabend ist es auf der Autobahn A1 zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Ein Auto war nach einem der Unfälle nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Im Feierabendverkehr kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Darum gehts Zwei A1-Unfälle führten zu Schäden von mehreren tausend Franken und Rückstau im Feierabendverkehr

Bei der Kollision mit der Mittelleitplanke bei Goldach blieb der 19-jährige Fahrer unverletzt

Bei St. Gallen kam es zur Auffahrkollision, niemand wurde verletzt, ein Auto wurde abgeschleppt

Janine Enderli Redaktorin News

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Mittwochabend auf der A1 im Kanton St. Gallen.

Kurz vor 16.30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung zu einem Selbstunfall auf der A1 Höhe Goldach ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das betroffene Auto auf dem Pannenstreifen. Die linke Fahrzeugseite war beschädigt.

Gemäss den Angaben des 19-jährigen Autofahrers war er von Zürich in Richtung St. Margrethen unterwegs, als sein Auto bei Goldach mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der junge Mann blieb unverletzt.

Auffahrkollision bei St. Gallen

Rund eine Stunde später, kurz vor 17.30 Uhr, wurde ein weiterer Unfall auf der A1 in derselben Fahrtrichtung gemeldet. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Überholstreifen von Zürich in Richtung St. Margrethen. Hinter ihr war ein 37-jähriger Autofahrer unterwegs, in dessen Wagen sich auch eine 35-jährige Mitfahrerin befand.

Auf Höhe St. Gallen kam es zur Auffahrkollision zwischen den beiden Autos. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die beiden Unfälle trafen den Feierabendverkehr hart: Laut Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau.