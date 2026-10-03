Am Freitagnachmittag entzogen sich zwei Jugendliche einer Kontrolle der Kantonspolizei St. Gallen entzogen. Die beiden flüchteten gemeinsam auf einem E-Scooter. Bei der Verfolgung verletzte sich ein Polizist.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 14 Uhr wurde eine Polizeipatrouille am Freitag an der Sonnenhofstrasse in St. Gallen auf zwei Jugendliche aufmerksam, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Als die Polizisten die Jugendlichen kontrollieren wollten, flüchteten diese. Sie rasten dabei mit über 60 km/h fort und missachteten mehrere Verkehrsregeln. Zudem gefährdeten sie weitere Verkehrsteilnehmende und Passanten, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.

Während der Verfolgung mit dem E-Bike verletzte sich einer der Polizisten. Im weiteren Verlauf konnte einer der Jugendlichen, ein 14-Jähriger, im Krebsbach angehalten werden. Der zweite Jugendliche flüchtete.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Identität des zweiten Jugendlichen machen können oder weitere Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich werktags bei der Polizeistation Wil unter 058 229 79 79 zu melden.