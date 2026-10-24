Betrunkener (18) steigt auf Polizeiauto – Polizist verletzt

Ein betrunkener 18-Jähriger hat am Freitagabend die St. Galler Polizei beschäftigt. Laut Stadtpolizei rannte er Jugendlichen mit einer abgebrochenen Glasflasche hinterher. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagabend kurz nach 22.15 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen wegen einer Meldung an die Lagerstrasse aufgeboten. Vor Ort sahen die Polizeiangehörigen laut Stadtpolizei, wie ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche in der Hand mehreren Jugendlichen hinterherrannte.

Als sich die Patrouille näherte, stieg der Mann auf die Motorhaube des Patrouillenfahrzeugs. Der 18-jährige Afghane bedrohte und beschimpfte die Polizeiangehörigen. Diese konnten ihn zu Boden führen.

33-jähriger Polizist verletzt

Aufgrund seines wechselhaften Gesundheitszustands wurde der 18-Jährige zur medizinischen Abklärung durch die Rettung ins Spital gebracht. Auch dort verhielt er sich weiterhin sehr aggressiv. Er biss einen Sicherheitsmitarbeiter in den Ellbogen und versuchte, einem 33-jährigen Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Nach der medizinischen Begutachtung wurde der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 mg/l. Der 18-Jährige wird unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anzeige gebracht.

Bei der Intervention wurde ein 33-jähriger Polizist leicht verletzt.