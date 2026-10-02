​Am Donnerstagabend ist es auf Höhe der Rorschacher Strasse 267 infolge eines mutmasslichen medizinischen Ereignisses zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Ein 72-jähriger Mann befindet sich aufgrund des medizinischen Ereignisses in lebensbedrohlichem Zustand. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

​Am Donnerstagabend um 22 Uhr fuhr ein 72-jähriger Mann auf der Rorschacher Strasse von Mörschwil herkommend in Richtung Innenstadt. Aufgrund eines mutmasslichen medizinischen Ereignisses geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit dem Personenwagen eines entgegenkommenden 21-jährigen Mannes kam.

Der 72-Jährige wurde mit der Rettung ins Spital gebracht und befindet sich aufgrund des medizinischen Ereignisses in lebensbedrohlichem Zustand. Der 21-Jährige blieb unverletzt.​

​Die Stadtpolizei St.Gallen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei unter der Telefonnummer +41 71 224 60 00 zu melden.