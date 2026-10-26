Drei Jugendliche sind am Sonntagmittag in St. Gallen bedroht und beraubt worden. Die mutmasslichen Täter sollen auch ein Messer eingesetzt haben. Zwei Schweizer Jugendliche wurden festgenommen.

Darum gehts Drei 13- bis 14-Jährige wurden mit einem Messer bedroht, Rucksack, Schuhe und Wertsachen geraubt

Zwei Jugendliche folgten den Opfern nach der Busfahrt vom Hauptbahnhof bis zur Gellerstrasse

Die Polizei nahm zwei Schweizer Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in St. Gallen fest

Mattia Jutzeler Redaktor News

Drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren sind am Sonntagmittag in St. Gallen bedroht und beraubt worden. Kurz nach 12 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Meldung über den Raub an der Gellerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Die drei Jugendlichen waren zuvor mit einem Linienbus vom Hauptbahnhof in Richtung St. Georgen unterwegs gewesen. Im Bus wurden sie auf zwei weitere Jugendliche aufmerksam. Nachdem die drei in St. Georgen ausgestiegen waren, folgten ihnen die anderen beiden.

Rucksack, Schuhe und Wertsachen geraubt

An der Gellerstrasse sollen die beiden Beschuldigten die Jugendlichen bedroht haben – unter anderem mit einem Messer. Den Opfern wurden ein Rucksack, Schuhe sowie weitere Wertsachen abgenommen. Danach flüchteten die beiden Beschuldigten.

Nach der Meldung rückten mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St. Gallen aus. In der Innenstadt konnte ein 14-jähriger Jugendlicher angehalten und festgenommen werden. Kurze Zeit später ermittelten die Einsatzkräfte auch einen 15-Jährigen und nahmen ihn fest. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um Schweizer.

Die Kantonspolizei St. Gallen führt die weiteren Ermittlungen unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen.