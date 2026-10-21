Am Mittwochmorgen wird den Beamten der Stadtpolizei St. Gallen eine bewusstlose Person gemeldet. Vor Ort findet die Polizei eine leblose Frau. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb sie noch vor Ort.

Darum gehts Am Mittwoch um 6.45 Uhr wurde der Stadtpolizei St. Gallen eine Bewusstlose gemeldet

An der Pestalozzitreppe fanden Einsatzkräfte eine leblose Frau und reanimierten sie vor Ort

Die Frau verstarb am Einsatzort; Identität, Alter und Todesumstände sind laut Polizei unklar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Polizeieinsatz in der Stadt St. Gallen am Mittwochmorgen. Ein Leserreporter konnte beobachten, wie mehrere Beamte zur Pestalozzitreppe ausrückten.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt am Telefon einen laufenden Einsatz. Um 6:45 Uhr am Mittwochmorgen wurde den Beamten der Stadtpolizei eine bewusstlose Person gemeldet. Vor Ort fand die Polizei eine leblose Frau vor. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb sie.

Identität und Alter des Opfers werden momentan abgeklärt. Die Todesumstände sind aktuell noch völlig unklar, erklärt ein Sprecher der Kapo. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen. Der Einsatz läuft noch.

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