Am frühen Sonntagmorgen ist eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen auf eine herumschreiende Frau aufmerksam gemacht worden. Bei der anschliessenden Personenkontrolle verhielt sich die Frau äusserst unkooperativ und aggressiv.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 5.30 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen in der Innenstadt auf eine Frau aufmerksam gemacht, die im Bereich der Brühltorpassage herumschreie und einen verwirrten Eindruck mache.

Bei der anschliessenden Personenkontrolle beschimpfte die 49-jährige Deutsche die Polizistinnen und Polizisten und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Anschliessend wurde sie aufgefordert, sich auf den Heimweg zu begeben.

Nur wenige Minuten später wurde die Patrouille erneut auf die noch immer herumschreiende und Passanten belästigende Frau aufmerksam. Sie musste schliesslich in Handfesseln gelegt und auf die Dienststelle verbracht werden. Dabei beschimpfte und bespuckte sie die Polizistinnen und Polizisten und trat gegen einen Polizisten, der dadurch leicht verletzt wurde. Die 49-Jährige wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Sie wird zudem wegen Gewalt und Drohung angezeigt.