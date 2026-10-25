Ein 13-jähriger Motorradfahrer wollte sich in St. Gallen einer Kontrolle entziehen. Laut Stadtpolizei fuhr er massiv zu schnell, missachtete mehrere Signale – und hatte weder Führerausweis noch Versicherungsschutz.

Mattia Jutzeler Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 02.30 Uhr, wollte eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen einen Motorradfahrer auf Höhe der Rorschacher Strasse kontrollieren. Der Lenker, ein 13-jähriger Schweizer, versuchte daraufhin, sich der Kontrolle zu entziehen, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche mit massiv überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei missachtete er mehrere Verkehrssignale. Auf Höhe der Gottfried-Keller-Strasse konnte die Polizei den 13-Jährigen schliesslich anhalten.

Abklärungen ergaben laut Polizei, dass der Jugendliche ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Zudem bestand für die Fahrt kein Versicherungsschutz. Der 13-Jährige wird bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.