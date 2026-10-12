Am frühen Montagmorgen ist eine 18-jährige Junglenkerin mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen und gegen eine Strassenlaterne geprallt. Sie blieb unverletzt. Am BMW sowie an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden von rund 18'000 Franken.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 3 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Selbstunfall auf der Brübach. Zuvor war eine 18-jährige Junglenkerin mit ihrem Auto von Oberbüren Richtung Zuzwil unterwegs.

Kurz nach der Verzweigung mit der Felseggstrasse geriet ihr BMW in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschliessend fuhr der Wagen über das linksseitige Trottoir und prallte frontal gegen eine Strassenlaterne. Die 18-Jährige blieb unverletzt. Am Auto sowie an der Strasseninfrastruktur entstand Sachschaden von rund 18'000 Franken.