Jugendlicher in Sevelen SG von Auto erfasst

In der Nacht auf Samstag kommt es in Sevelen SG zu einem schweren Unfall: Ein Jugendlicher wird von einem Auto erfasst und verletzt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Tragödie in Sevelen SG: In der Nacht auf Samstag wird ein Jugendlicher von einem Auto erfasst. Wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage von Blick bestätigt, kam es an der Rheinstrasse zu einem Unfall zwischen «einer Person im jugendlichen Alter und einem Fahrzeug».

Über die Schwere der Verletzungen wird in einem Communiqué am Vormittag informiert, erklärt die Kapo. Laut einem Anwohner wurde der Jugendliche «schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht». Er und die gesamte Nachbarschaft seien «zutiefst erschüttert».

Der Leser hinterfragt zudem auch die Sicherheit an der mutmasslichen Unfallstelle. «Wir wohnen unmittelbar an dieser Strasse. Dort gilt Tempo 80, die Strecke ist unbeleuchtet und unsere Kinder müssen diese Strasse überqueren.»