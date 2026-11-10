Schwerverletzter nach Dreifach-Crash auf A13 bei Widnau SG

Auf der A13 bei Widnau SG sind am Montagabend drei Autos kollidiert. Ein 68-jähriger Lenker wurde schwer verletzt, zwei weitere Fahrer blieben unverletzt. Der Verkehr wurde über zwei Stunden behindert.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Autobahn A13 bei Widnau SG ist es am Montagabend zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Kurz vor 18.45 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Ein 68-jähriger Mann war mit seinem Auto von Sargans in Richtung St. Gallen auf dem Normalstreifen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 48-jähriger Mann in die gleiche Richtung. Aus noch ungeklärten Gründen kam es auf Höhe Widnau zur Kollision zwischen den beiden Autos.

Sachschaden bei rund 20'000 Franken

Das Auto des 68-Jährigen kam danach schräg auf dem Normalstreifen zum Stillstand. Der Wagen des 48-Jährigen wurde durch den Aufprall abgewiesen, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und geriet auf die Überholspur. Dort prallte er mit dem Auto eines 52-jährigen Mannes zusammen, der zuvor ebenfalls in Richtung St. Gallen auf dem Überholstreifen unterwegs gewesen war. Beide Autos kamen anschliessend zum Stillstand.

Der 68-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn ins Spital. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt.

Die Autos des 68-Jährigen und des 48-Jährigen waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von rund 20'000 Franken. Wegen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es während über zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.