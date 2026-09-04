Grossaufgebot der Polizei in Goldach SG im Einsatz

Am Freitagabend läuft in Goldach im Kanton St. Gallen ein grösserer Polizeieinsatz. Viel ist zur Situation noch nicht klar.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend ist es in Goldach SG zu einem grossen Polizeieinsatz gekommen. Kapo-Sprecherin Natascha Scherrer bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz. Ein «grösseres Aufgebot» sei vor Ort.

Gegen 22.15 Uhr veröffentlichte die Kantonspolizei St. Gallen zudem eine Medienmitteilung. Bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale seien verschiedenen Meldungen eingegangen, die zur Zeit verifiziert werden müssten. Zu Einzelheiten könne man im Moment keine Angaben machen. Sobald neue gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werde erneut informiert. Verletzte Personen wurden noch keine gemeldet.

Helikopter im Einsatz

Ein Leserreporter berichtete zuvor davon, dass eine Schüler-Party abgebrochen worden sein soll. Es sollen angeblich Schüsse gefallen sein. Ähnliches gab eine Leserreporterin an, die ebenfalls mehrere Schüsse gehört haben will. Eine Grosskontrolle werde durchgeführt. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.

«In Goldach ist während des Sommerfests die Meldung eingegangen, dass jemand mit einer Waffe oder einem Messer in die Schule gegangen sein soll. Es gibt ein grösseres Polizeiaufgebot, auch ein Helikopter ist im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit in den Klassenzimmern», meldete ein anderer Leserreporter. Auf einem Bild waren mit Nachtsichtgeräten ausgerüstete Spezialeinheiten zu sehen.

+++ Update folgt. +++