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Schlimmer Unfall in Stadt St. Gallen
Renault-Lieferwagen schleudert Fussgänger (32) 12 Meter durch die Luft

Schwerer Unfall in St. Gallen: Ein Lieferwagenfahrer übersah am Dienstag einen Fussgänger auf dem Zebrastreifen. Der 32-Jährige wurde 12 Meter weggeschleudert und schwer verletzt ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Wegen der tiefstehenden Sonne ubersah ein Lieferwagenfahrer am Dienstagmorgen einen Fussgänger auf dem Zebrastreifen in der Stadt St. Gallen.
Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schwerer Unfall in St. Gallen: Lieferwagen erfasst Fussgänger am Dienstagvormittag
  • Fussgänger durch Sonnenblendung übersehen, 12 Meter weit geschleudert
  • 32-Jähriger schwer verletzt, ins Spital gebracht, Sachschaden am Lieferwagen
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Mattia JutzelerRedaktor News

Schlimmer Unfall in der Stadt St. Gallen. Am Dienstagvormittag fuhr ein 58-jähriger Lieferwagenfahrer stadteinwärts. Zur gleichen Zeit wollte ein 32-jähriger Fussgänger, die Strasse auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei St. Gallen übersah der Lieferwagenfahrer aufgrund der Blendung durch die tiefstehende Sonne den Fussgänger. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der 32-Jährige durch die Wucht des Aufpralls rund 12 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Lieferwagen entstand Sachschaden.

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