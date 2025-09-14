Der St. Galler Broderbrunnen schäumt – Bilder zeigen die Schaumparty mitten in der Stadt. Die Polizei vermutet einen Bubenstreich.

1/4 Schaumparty in St. Gallen. Foto: Sandro Zulian

Darum gehts Broderbrunnen in St. Gallen schäumt über, vermutlich durch Shampoo-Einsatz von Jugendlichen

Stadtpolizei erhielt Meldung am Samstagabend, fand aber keine Verdächtigen vor Ort

Wer am Sonntagmorgen in St. Gallen am Broderbrunnen vorbeispaziert, könnte meinen, man steht zu Hause vor der Badewanne: Der Brunnen im Herzen der Stadt schäumt regelrecht über.

Gegenüber Blick erklärt Oskar Schmucki, Mediensprecher der Stadtpolizei, man habe bereits am Samstagabend gegen 22 Uhr Meldung erhalten, dass Jugendliche etwas in den Brunnen geschüttet hätten. «Als wir dort ankamen, haben wir jedoch niemanden aufgefunden.»

Stapo vermutet Shampoo-Übeltäter

Schmucki geht davon aus, dass ein Bubenstreich dahintersteckt. «Es dürfte sich um Shampoo oder dergleichen handeln. Der Brunnenmeister ist informiert, er wird das nach Möglichkeit heute, spätestens morgen beheben.» Auswirkungen auf das Abwasser soll es keine geben.

Vielleicht wollte man mit der Aktion die Übernahme der Super-League-Tabellenspitze durch den FC St. Gallen feiern – mit einer Schaumparty.