DE
FR
Abonnieren
Broderbrunnen in St. Gallen schäumt über
0:41
Video vom Sonntagmorgen:Broderbrunnen in St. Gallen schäumt über

Schaumparty in St. Gallen
Broderbrunnen schäumt nach Bubenstreich über

Der St. Galler Broderbrunnen schäumt – Bilder zeigen die Schaumparty mitten in der Stadt. Die Polizei vermutet einen Bubenstreich.
Publiziert: 12:16 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Schaumparty in St. Gallen.
Foto: Sandro Zulian

Darum gehts

  • Broderbrunnen in St. Gallen schäumt über, vermutlich durch Shampoo-Einsatz von Jugendlichen
  • Stadtpolizei erhielt Meldung am Samstagabend, fand aber keine Verdächtigen vor Ort
  • Brunnenmeister wird das Problem spätestens Montag beheben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_881.JPG
Natalie Zumkeller und Sandro Zulian

Wer am Sonntagmorgen in St. Gallen am Broderbrunnen vorbeispaziert, könnte meinen, man steht zu Hause vor der Badewanne: Der Brunnen im Herzen der Stadt schäumt regelrecht über. 

Gegenüber Blick erklärt Oskar Schmucki, Mediensprecher der Stadtpolizei, man habe bereits am Samstagabend gegen 22 Uhr Meldung erhalten, dass Jugendliche etwas in den Brunnen geschüttet hätten. «Als wir dort ankamen, haben wir jedoch niemanden aufgefunden.»

Stapo vermutet Shampoo-Übeltäter

Schmucki geht davon aus, dass ein Bubenstreich dahintersteckt. «Es dürfte sich um Shampoo oder dergleichen handeln. Der Brunnenmeister ist informiert, er wird das nach Möglichkeit heute, spätestens morgen beheben.» Auswirkungen auf das Abwasser soll es keine geben.

Mehr News aus St. Gallen
Thailänder (34) schlägt Frau (27) auf offener Strasse – verletzt
Gewalttat in Buchs SG
Mann (34) schlägt Frau (27) auf offener Strasse – verletzt
«Gestern lachten wir noch zusammen, heute will er mich umbringen»
Mit Video
«Heute will er mich umbringen»
Auto-Anschlag von Buchs SG – jetzt redet das Opfer

Vielleicht wollte man mit der Aktion die Übernahme der Super-League-Tabellenspitze durch den FC St. Gallen feiern – mit einer Schaumparty.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen