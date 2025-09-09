Am Montagabend griff ein Thailänder eine 27-jährige Frau in Buchs an und verletzte sie mit Schlägen. Der Mann wurde unter massiver Gegenwehr festgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Gewalttat in Buchs SG: Am Montagabend wurde die Kantonspolizei St. Gallen darüber informiert, dass ein Mann bei der St. Gallerstrasse eine Frau schlage.

Beim Eintreffen der aufgebotenen Patrouillen hatte der Mann von der Frau abgelassen. Er konnte unter massiver Gegenwehr festgenommen und inhaftiert werden. Die Frau war durch die Schläge unbestimmt verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Derzeit wird von einer auf offener Strasse ausgetragenen, häuslichen Gewalt ausgegangen.