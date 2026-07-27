Am Montagvormittag ist auf der Autobahn A1 ein Autofahrer mit seinem Auto verunfallt und bei der Ausfahrt Winkeln ins Wiesland gefahren. Der 82-jährige Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von knapp 100'000 Franken.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der 82-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A1 von St. Gallen Richtung Zürich, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Er beabsichtigte, nach Winkeln zu fahren und befuhr die Autobahnausfahrt Richtung Winkeln / Herisau. Bei der Aufteilung der Fahrbahnen Richtung Winkeln / Herisau fuhr der 82-Jährige mit dem Auto jedoch geradeaus. Er prallte in den Wegweiser prallte und kam im Wiesland zum Stillstand.

Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er wurde leicht verletzt. Im Vordergrund steht eine medizinische Ursache.

Am Wegweiser und am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von knapp 100'000 Franken. Der betroffene Fahrstreifen Richtung Winkeln musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.