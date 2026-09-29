In der Stadt St. Gallen ist am Montag im Auftrag des Bundesamts für Justiz (BJ) ein 30-jähriger Rumäne festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, in Rumänien eine Frau getötet zu haben. Gegen ihn wurde Auslieferungshaft angeordnet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 30-jähriger Rumäne in St. Gallen wegen Verdacht auf Tötungsdelikt verhaftet

Auslieferungshaft durch Bundesamt für Justiz angeordnet

Rumänien hat 18 Tage für ein offizielles Auslieferungsersuchen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montag wurde im Auftrag des Bundesamts für Justiz (BJ) und gestützt auf eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) in der Stadt St. Gallen ein 30-jähriger Rumäne festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, in Rumänien eine Frau getötet zu haben.

Das Bundesamt für Justiz hat die Auslieferungshaft angeordnet. Die rumänischen Behörden haben nun 18 Tage Zeit, ein formelles Auslieferungsersuchen bei den Schweizer Behörden einzureichen. Bis zum Entscheid über das weitere Verfahren bleibt der Mann in Haft.