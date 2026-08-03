Kajak-Dieb in Weesen SG auf frischer Tat ertappt

Ein Einbrecher flüchtete mit einem gestohlenen Kajak über den Walensee. Bewohner in Weesen SG hatten ihn zuvor bei einem Einbruch ertappt. Die Polizei schnappte den 58-jährigen Rumänen nach kurzer Verfolgung zu Fuss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbrecher flieht am Sonntag mit gestohlenem Kajak auf dem Walensee

Der 58-jährige Rumäne wurde nach kurzer Flucht in Quinten festgenommen

Polizei bringt gestohlenes Kajak zurück, Einsatz mit mehreren Behörden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz vor 19.15 Uhr am Sonntagabend meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses der Kantonspolizei St. Gallen, dass sie soeben einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hätten. Dieser sei mit einem Kajak auf dem Walensee Richtung Quinten SG geflüchtet.

Die ausgerückten Polizeipatrouillen konnten den beschriebenen Mann im Bereich des Seerenbachs feststellen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuss konnten die Beamten den mutmasslichen Dieb, einen 58-jährigen Rumänen, festnehmen.

Lebensmittel und Bargeld geklaut

Der Mann verletzte sich bei der Flucht leicht. Nach der Festnahme wurde er zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen hatte der Rumäne in Unterterzen SG ein Kajak gestohlen. Damit fuhr er zur Anlegestelle «Plättli» in Weesen SG und begab sich an Land. Anschliessend stieg er in das Einfamilienhaus, entwendete dort Lebensmittel, elektronische Geräte sowie Bargeld und flüchtete mit dem gestohlenen Kajak wieder auf dem Walensee Richtung Quinten, wo er festgenommen wurde.

Das zuvor gestohlene Kajak konnte seinem Besitzer zurückgebracht werden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Seerettung sowie die Kantonspolizei St. Gallen.