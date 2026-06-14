Mehrere Unfälle werfen einen Schatten über eine Volksradrundfahrt im Kanton St. Gallen: Ein Velofahrer stürzte nach einer Kollision mit einem Auto. Auch eine nachfolgende Velofahrerin wurde verletzt. Zuvor ereignete sich bereits ein ähnlicher Unfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Volksradrundfahrt in Flawil SG zwei Unfälle mit Velofahrern am Sonntag

Ein 46-Jähriger schwer verletzt, per Rega-Helikopter ins Spital geflogen

Kantonspolizei: Strecke signalisiert, Teilnehmende müssen Verkehrsregeln einhalten

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einer Volksradrundfahrt im Raum Flawil SG haben sich am Sonntag mehrere Verkehrsunfälle mit Velofahrern ereignet, wie die St. Galler Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der erste Unfall passierte kurz nach 12.10 Uhr zwischen der Flawileregg und Burgau. Ein 46-jähriger Velofahrer war auf der Strecke in Richtung Burgau unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden. Eine nachfolgende 29-jährige Velofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das auf der Fahrbahn liegende Velo des Verunfallten. Der 46-Jährige zog sich eher schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen.

Bereits ähnlicher Unfall zuvor

Die 29-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Bereits am Vormittag hatte sich in Krummenau SG ein ähnlicher Unfall ereignet. Dort kollidierte ebenfalls ein Velofahrer in einer Kurve mit einem Auto. Der Mann wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei St. Gallen weist darauf hin, dass es sich bei der Veranstaltung um eine Volksradrundfahrt und nicht um ein Velorennen handelt. Für alle Teilnehmenden gelten die ordentlichen Verkehrsregeln. Die Strecke war signalisiert, Gefahrenstellen waren markiert und an verschiedenen Orten standen Verkehrsdienste im Einsatz. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen.