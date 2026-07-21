Am Dienstagmorgen ist in Brunnadern ein Kleinkind aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt. Es wurde lebensbedrohlich verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kind stürzt aus Fenster einer Flüchtlingsunterkunft in Auboden

Knapp zweijähriger Junge bewusst, durch Rega ins Spital geflogen

Dritter Stock: Unfall, Polizei St.Gallen untersucht die Umstände

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 10.15 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass bei einer Flüchtlingsunterkunft im Auboden ein Kleinkind aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt sei.

Das Kind war nach dem Sturz bei Bewusstsein und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Aufgrund der Verletzungen wurde der bald zweijährige Bub von der Rega ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei St. Gallen klärt die Umstände ab. Es wird derzeit von einem Unfall ausgegangen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Rega, die örtliche Feuerwehr mit einem First Responder sowie die Kantonspolizei St.Gallen.