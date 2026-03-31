Aus einer Autogarage in St. Gallen wurden drei Autos gestohlen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Diebe während der Flucht festgestellt werden. Dank tierischer Unterstützung konnte ein mutmasslicher Dieb festgenommen werden.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge der Kantonspolizei St. Gallen, dass an der Rütistrasse in eine Garage eingebrochen wurde. Drei Fahrzeuge – ein weisser Porsche Boxster, ein grauer BMW 530d und ein grauer Audi Q3 – wurden gestohlen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Sofortige Fahndungen führten dazu, dass die Täter auf ihrer Flucht entdeckt wurden. Der Fahrer des BMW liess das Auto im Gebiet Joneren stehen und flüchtete zu Fuss. Mit Unterstützung des Polizeihundes Erol konnte die Polizei den mutmasslichen Dieb, einen 16-jährigen Franzosen, im Unterholz verhaften.

Der gestohlene Porsche wurde später von der Kantonspolizei Schwyz bei Tuggen an der A15 sichergestellt. Der Audi Q3 wurde verlassen an der A4 durch die Kantonspolizei Zürich gefunden. Die Täter dieser beiden Fahrzeuge sind weiterhin auf der Flucht.

Die Einbrecher hatten ein Fenster eines Bürocontainers eingeschlagen, mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet und die Autos gestohlen. Neben der Kantonspolizei St. Gallen waren auch Einsatzkräfte aus Zürich, Schwyz und das BAZG beteiligt.