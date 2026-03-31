DE
FR
Abonnieren

Porsche und BMW gestohlen
Polizei schnappt 16-jährigen Franzosen

Aus einer Autogarage in St. Gallen wurden drei Autos gestohlen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Diebe während der Flucht festgestellt werden. Dank tierischer Unterstützung konnte ein mutmasslicher Dieb festgenommen werden.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/2
Einbrecher stahlen in der Nacht auf Dienstag mehrere Luxusautos im Kanton St. Gallen.
Foto: Symbolbild Kantonspolizei St. Gallen
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge der Kantonspolizei St. Gallen, dass an der Rütistrasse in eine Garage eingebrochen wurde. Drei Fahrzeuge – ein weisser Porsche Boxster, ein grauer BMW 530d und ein grauer Audi Q3 – wurden gestohlen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. 

Sofortige Fahndungen führten dazu, dass die Täter auf ihrer Flucht entdeckt wurden. Der Fahrer des BMW liess das Auto im Gebiet Joneren stehen und flüchtete zu Fuss. Mit Unterstützung des Polizeihundes Erol konnte die Polizei den mutmasslichen Dieb, einen 16-jährigen Franzosen, im Unterholz verhaften.

Der gestohlene Porsche wurde später von der Kantonspolizei Schwyz bei Tuggen an der A15 sichergestellt. Der Audi Q3 wurde verlassen an der A4 durch die Kantonspolizei Zürich gefunden. Die Täter dieser beiden Fahrzeuge sind weiterhin auf der Flucht.

Die Einbrecher hatten ein Fenster eines Bürocontainers eingeschlagen, mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet und die Autos gestohlen. Neben der Kantonspolizei St. Gallen waren auch Einsatzkräfte aus Zürich, Schwyz und das BAZG beteiligt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen