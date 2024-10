Ein Marokkaner klaute im Kanton St. Gallen ein Auto und prallte damit in ein parkiertes Fahrzeug. Die Polizei konnte den Jugendlichen festnehmen, als er sich hinter einem anderen Auto versteckte. Er muss sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Polizeieinsatz in Sevelen SG

Ein Marokkaner hat mit einem gestohlenen Auto in Sevelen SG ein anderes Auto beschädigt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Auf einen Blick Jugendlicher klaut Auto und flüchtet zu Fuss

Marokkaner (16) versteckte sich hinter einem anderen Auto

Marian Nadler Redaktor News

Jemand meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen am Mittwochabend, dass er einen unbekannten Mann beobachte, der Autos durchsuche. In der Folge konnte er feststellen, wie der Unbekannte ein Auto entwendete und damit in ein parkiertes Auto prallte.

Der Unbekannte liess das Auto stehen und flüchtete zu Fuss. Die aufgebotenen Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen konnten einen Jugendlichen erkennen, der sich hinter einem anderen Auto versteckte. Er wurde festgenommen.

Nordafrikaner klaut Auto

Es handelte sich gemäss einer Medienmitteilung um einen jungen Marokkaner (16). Er wurde als fahrunfähig eingestuft.

Der Jugendliche muss sich unter anderem wegen des Autoklaus, Fahren ohne Führerausweis und Fahren in nicht fahrtüchtigem Zustand vor der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen verantworten. Sie ordnete eine Blut- und Urinprobe bei ihm an.