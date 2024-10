Bei drei verschiedenen Verkehrsunfällen im Kanton St. Gallen haben sich am Freitag insgesamt fünf Personen verletzt. Sie mussten alle ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Fünf Verletzte bei drei Unfällen in St. Gallen

Fünf Verletzte bei drei Unfällen in St. Gallen

Fünf Verletzte bei drei Unfällen: Das ist die Bilanz vom Freitag im Kanton St. Gallen. Im Bild der Unfall in Mels. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Mels prallte ein 89-jähriger Mann auf der Autobahn A3 mit seinem Auto in einen vor ihm fahrenden Lieferwagen. Dabei wurden er und seine 84 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Ebenso die 48-jährige Fahrerin des Lieferwagens und ihre 9-jährige Beifahrerin, wie die Polizei schrieb. Die Verletzten wurden mit zwei Rettungswagen ins Spital gefahren. Der Sachschaden betrug 24'000 Franken.

Ebenfalls zu einer Auffahrkollision kam es am Freitag in Haag. Als ein 56-jähriger Automobilist im stockenden Verkehr sein Fahrzeug verlangsamte, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad in das Heck des Autos. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Franken.

In Niederuzwil kollidierten am Freitagabend auf der Bahnhofstrasse zwei Autos. Die durchgeführte Atemalkoholprobe der Polizei bei einem 52-Jährigen Lenker zeigte einen positiven Wert an. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Der entstandene Sachschaden betrug rund 4000 Franken.