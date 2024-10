Geldautomat in Tübach SG stark beschädigt

In Tübach haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Das Gerät wurde stark beschädigt, Geld konnte aber keines gestohlen werden. Der Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken.

In Tübach SG wurde versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Täter hätten vermutlich Gas ins Innere des Bankomaten geleitet, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Auf unbekannte Art und Weise sei danach das Gas gezündet worden.

Am Automaten und an den Einrichtungen entstand grosser Sachschaden. Die Täters flüchteten zu Fuss und stiegen in ein Auto, das an der Kirchstrasse stand. Damit fuhren sie in Richtung Waldeggkreisel davon. Das Kompetenzzentrum Forensik hat Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft.

Am Montag hatte die Kantonspolizei Thurgau ebenfalls einen Versuch gemeldet, einen Geldautomaten zu knacken. In Wilen bei Wil wurde ein Bancomat in Brand gesetzt. Auch dort gab es für die Täter keine Beute.