Polizeieinsatz in Mörschwil SG
Einbrecher flüchtet vor der Polizei – und fällt in Pool

Zwei Einbrecher wurden am Samstag in Mörschwil SG geschnappt. Es stellte sich heraus, dass die polnischen Staatsbürger international gesuchte Verbrecher sind.
Publiziert: 11:29 Uhr
|
Aktualisiert: 11:47 Uhr
Zwei Polen wurden am Samstag in Mörschwil festgenommen. (Symbolbild)
Darum gehts

  • Zwei Einbrecher scheiterten am Samstag in Mörschwil SG
  • Einer der Täter fiel bei der Flucht in einen Pool
  • Beide Männer sind polnische Staatsbürger und wurden international wegen Straftaten gesucht
Marian NadlerRedaktor News

Am Samstag um 18.40 Uhr traten zwei Männer an das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bankgasse in Mörschwil SG und versuchten, das Fenster zu öffnen. Die anwesende Bewohnerin wurde darauf aufmerksam und überraschte die Männer am Fenster, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Um 19.25 Uhr versuchten die beiden Männer offenbar, in ein Einfamilienhaus an der Paradiestrasse einzubrechen. «Mehrere Versuche, Fenster und Türen aufzubrechen, scheiterten», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Männer und alarmierte umgehend die Kantonspolizei St. Gallen.

Festgenommene waren gesuchte Verbrecher

Die ausgerückten Patrouillen konnten die beiden Männer nach kurzer Flucht, bei der einer der Männer in einen Pool auf einem Privatgrundstück fiel und womöglich Diebesgut verlor, anhalten. Beide mutmasslichen Täter wurden festgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Männer, beide polnischer Staatsangehörigkeit, dürften für mehrere Einbrüche und verschiedene weitere Delikte im Kanton St. Gallen verantwortlich sein.

Zudem werden sie in mehreren Kantonen der Schweiz und in anderen Ländern wegen Straftaten gesucht. Das zuständige Migrationsamt prüft allfällige ausländerrechtliche Massnahmen.

