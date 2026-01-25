Alkoholisiert und schwer verletzt: Eine Frau stürzte am Samstagabend am Flumserberg von einer Mauer. Ein Helikopter brachte sie ins Spital.

Darum gehts Frau (43) stürzt Samstagabend am Flumserberg von einer Mauer

Frau war nach Après-Ski alkoholisiert und wurde schwer verletzt

Alpine Air Ambulance brachte sie ins Spital Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, ist eine Frau (43) in Begleitung einer weiteren Person zur Talstation Tannenheim gelaufen. Dabei stürzte sie auf einem nicht offiziellen Gehweg von einer Mauer.

Der Vorfall ereignete sich gemäss eigenen Angaben nach dem Besuch einer Après-Ski-Hütte. «Die Frau war alkoholisiert und wurde durch den Sturz schwer verletzt», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Sie musste durch die Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen werden.