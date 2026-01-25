Darum gehts
- Frau (43) stürzt Samstagabend am Flumserberg von einer Mauer
- Frau war nach Après-Ski alkoholisiert und wurde schwer verletzt
- Alpine Air Ambulance brachte sie ins Spital
Marian NadlerRedaktor News
Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, ist eine Frau (43) in Begleitung einer weiteren Person zur Talstation Tannenheim gelaufen. Dabei stürzte sie auf einem nicht offiziellen Gehweg von einer Mauer.
Der Vorfall ereignete sich gemäss eigenen Angaben nach dem Besuch einer Après-Ski-Hütte. «Die Frau war alkoholisiert und wurde durch den Sturz schwer verletzt», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Sie musste durch die Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen werden.