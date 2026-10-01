Am frühen Mittwochabend hat ein Autofahrer mehrere Halteaufforderungen einer Polizeipatrouille in Buchs SG missachtet. Er flüchtete mit dem Auto und wurde im Fürstentum Liechtenstein schlussendlich angehalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verfolgte am Mittwoch in Buchs SG einen flüchtenden Autofahrer

Der 57-Jährige fuhr teils Schritttempo, teils stark überhöhte Geschwindigkeit

Fahrer wurde festgenommen, Ermittlungen von Liechtensteiner Polizei übernommen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend fiel einer zivilen Polizeipatrouille auf der Rheinaustrasse in Buchs SG ein Auto auf, das mittels Matrix «STOP POLIZEI» zum Anhalten aufgefordert wurde.

Der Fahrer missachtete das Haltezeichen jedoch und fuhr auf die Autobahn A13 Richtung Trübbach. Dort überholte das zivile Patrouillenfahrzeug das Auto, das vorerst mit normaler Geschwindigkeit weiterfuhr, und gab erneut mehrere Halte- und Folgeaufforderungen.

Der Autofahrer missachtete diese erneut und versuchte durch mehrere Spurwechsel, das Patrouillenfahrzeug zu überholen. Bei der Autobahnausfahrt Trübbach folgte der Autofahrer dem Patrouillenfahrzeug vorerst von der Autobahn, flüchtete dann aber mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Balzers.

Abbremsen und Beschleunigen im Wechsel

Dort kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern des flüchtenden Autos, welches zeitweise auf Schritttempo abbremste und dann wieder beschleunigte. Im Bereich Plattenbach in Balzers konnte das Auto schliesslich angehalten werden. Der Fahrer, ein 57-jähriger Mann, wurde festgenommen.

Eine aufgebotene Patrouille der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein übernahm die weiteren Amtshandlungen. Der 57-Jährige, der in fahrunfähigem Zustand unterwegs gewesen war, wird für die jeweiligen Delikte bei den zuständigen Staatsanwaltschaften zur Anzeige gebracht.