Zwei Jugendliche nach Garagen-Einbruch festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Kantonspolizei St. Gallen zwei Männer festgenommen, die in eine Garage eingebrochen waren. Sie hatten mutmasslich versucht, Autos zu stehlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Garage an der Eichwiesstrasse, St. Gallen, 25. Juli 2026

Zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre, nach Fluchtversuch festgenommen

Leerer Tresor aufgefunden, Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft St. Gallen laufen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 3 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem laufenden Einbruch in eine Garage an der Eichwiesstrasse. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen aus. Auch die Kantonspolizeien Zürich und Schwyz unterstützten den Einsatz mit mehreren Patrouillen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mehrere Personen im Gebäude, die beim Anblick der Polizei die Flucht zu Fuss ergriffen. Im Bereich der Heimatstrasse konnten zwei Personen angehalten und festgenommen werden. Es gibt keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen.

Fluchtversuch gescheitert

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie waren zuvor gewaltsam in die Garage eingedrungen. Dort brachen sie einen Schlüsseltresor auf, der jedoch leer war, und versuchten erfolglos, einen weiteren Tresor zu öffnen. Im Anschluss brachen sie weitere Behältnisse auf und durchsuchten diese. Als die Einsatzkräfte eintrafen, liessen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Die Kantonspolizei St. Gallen führt unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die weiteren Ermittlungen.