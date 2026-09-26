Scheune in Mörschwil SG brennt lichterloh

In Mörschwil SG ist es am Samstag zu einem Brand gekommen. Eine Scheune steht derzeit in Flammen – die Kapo bestätigt einen laufenden Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Scheune in Mörschwil SG, dichter Rauch am Samstagmorgen sichtbar

Kantonspolizei: Keine Verletzten, keine Tiere oder Maschinen betroffen

Rauch bis zu 6 km entfernt sichtbar, erste Meldung um 8 Uhr

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Dicke Rauchwolken ziehen über Mörschwil SG am Samstagmorgen entlang des stahlblauen Himmels. Der Auslöser: Eine Scheune, die in Vollbrand steht. «Wir bekamen die Meldung gegen 8.15 Uhr», bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen gegenüber Blick. «Eine Scheune steht in Vollbrand.»

Das Feuer sei dann auf einen umgehend angrenzenden Anbau übergesprungen. «Die Herausforderung war dann auch, die Ausweitung auf das Wohnhaus zu verhindern», erklärt Mediensprecher Markus Rutz. Dies sei jedoch gelungen. Der Einsatz dauert aber noch an – unterstützend zur Feuerwehr Mörschwil wurde auch die Berufsfeuerwehr St. Gallen aufgeboten.

«Sogar von Rorschacherberg aus riechbar»

Eine Leserin aus dem sechs Kilometer entfernten Rorschach berichtet von «dichtem schwarzen Rauch», der ihr gegen 8 Uhr morgens auffiel. Auch andere Leser und Leserinnen meldeten sich mit Aufnahmen aus der Region. «Der dicke Rauch ist sogar vom Rorschacherberg aus zu riechen», berichtet ein Mann.

Die Kapo gibt zum Glück Entwarnung: Weder Tiere noch Menschen seien betroffen – zuerst hiess es, es hätten sich nicht einmal Maschinen in der Scheune befunden. Einige technische Geräte dürften jedoch trotzdem den Flammen zum Opfer gefallen sein. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.