Am Sonntagmorgen begab sich ein betrunkener Mann (27) in den See bei Rorschach. Die Polizei rettete den Mann mit Hilfe von Passanten aus dem Wasser. Doch der Betrunkene liess sich nur mit Handfesseln weg vom See begleiten.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagmorgen wurde eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen wegen einer sich auffällig verhaltenden Person an die Seepromenade bei Rorschach SG gerufen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Anwohnende meldeten kurz nach 6.10 Uhr eine auffällige Person im Bereich der Reitbahnstrasse. Die daraufhin aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen traf einen Mann an, der beim Anblick der Polizei flüchtete.

Schliesslich konnte der Mann im Bereich der Seepromenade Höhe Badhütte angetroffen werden, woraufhin sich dieser in den See begab. Aufgrund seines offensichtlich alkoholisierten Zustandes entschied sich die Patrouille, den widerwillig kooperierenden Mann aus dem See zu retten.

Passanten unterstützten dabei die Einsatzkräfte durch die Beschaffung eines Rettungsrings. Nach der Bergung musste der Mann aufgrund seines Verhaltens in Handfesseln gelegt werden. Er wurde schliesslich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Weitere Passanten kümmerten sich währenddessen um das Aufräumen der benutzten Rettungsmittel.