Am Dienstagmorgen ist es auf der Autobahn A1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt und verstarb im Spital. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 8 Uhr kam es auf der Autobahn A1 von Wil in Richtung St. Gallen kurz nach der Einfahrt Oberbüren zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos und einem Lieferwagen. Eine Autofahrerin wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und verstarb später im Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Weitere Angaben zur Frau könnten derzeit nicht gemacht werden.

Der betroffene Autobahnabschnitt musste für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt werden. Im morgendlichen Pendlerverkehr kam es zu Rückstau.