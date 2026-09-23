Am Mittwochabend ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in St. Gallen ein Brand ausgebrochen. Ein 24-jähriger Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Mehrfamilienhaus an Rorschacherstrasse St.Gallen

24-jähriger Bewohner lebensbedrohlich verletzt, Brandursache noch unklar

Einsatzkräfte: 11 Feuerwehrleute, 2 Rettungswagen, 1 Notarzt

Kurz vor 21 Uhr meldete eine Drittperson der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Rorschacherstrasse brenne. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand, welcher in einer Wohnung ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen. Beim Brand wurde der 24-jährige Bewohner der Wohnung lebensbedrohlich verletzt. Ein weiterer, 40-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt und konnten bereits in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist unklar und wird vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen, die zuständige Feuerwehr mit elf Angehörigen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.