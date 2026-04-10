Am Freitagmorgen ereignete sich an der Flawilerstrasse in Gossau ein Wildunfall. An der Unfallstelle fand sich auch ein Unfallhelfer zur Unterstützung ein. Doch ein Autolenker übersah den 54-Jährigen und fuhr ihn an. Der Mann wurde dabei eher schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagmorgen ist es an der Flawilerstrasse in Gossau SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger gekommen. Letzterer war bei einem vorgängig ereigneten Wildunfall behilflich, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.

Kurz nach 05.45 Uhr meldete ein Autofahrer der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen, dass er auf der Flawilerstrasse, Höhe Chressbrunnen, soeben eine Kollision mit einem Reh gehabt habe. Ein in Richtung Gossau zum Unfall hinzu gefahrener 54-jähriger Autofahrer war behilflich und hielt sich an der Unfallstelle auf. Gegen 6 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung Flawil bei der Unfallstelle vorbei. Dabei übersah er den 54-jährigen Unfallhelfer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des rechten Fahrbahnrandes aufhielt. Es kam zur Kollision. Durch den Unfall wurde der 54-jährige Mann eher schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 2'500 Franken.

Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Flawilerstrasse zeitweise nur einspurig befahrbar.