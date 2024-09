Maschinenbrand Maschinenbrand führt zu grossem Sachschaden in Gossau SG

Ein Brand in einer Holzverarbeitungsfirma in Gossau SG hat am Samstagmorgen zu einem Sachschaden von mehreren zehntausend Franken geführt. Der Brand beim Erlenhof brach in einer Maschine aus, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.