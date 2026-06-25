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Leservideo zeigt Vorfall auf A3
Hier kommt der Falschfahrer entgegen

Auf der A3 bei Flums SG missachtete ein Tourist (49) mehrere Signale und Absperrungen und setzte seine Fahrt in Richtung Chur als Geisterfahrer fort.
Publiziert: vor 12 Minuten
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