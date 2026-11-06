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Lustige Begegnung für Leserreporter
«Da ist einfach eine Kuh auf der Strasse»

Leserreporter Shpat Ademi begegnet bei einem nächtlichen Ausflug mitten auf der Strasse in der Gemeinde Muolen SG einer Kuh.
Publiziert: vor 13 Minuten
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