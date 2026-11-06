DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ostschweiz
St. Gallen
Leserreporter begegnet in Muolen SG einer Kuh auf der Strasse
Lustige Begegnung für Leserreporter
«Da ist einfach eine Kuh auf der Strasse»
Leserreporter Shpat Ademi begegnet bei einem nächtlichen Ausflug mitten auf der Strasse in der Gemeinde Muolen SG einer Kuh.
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen