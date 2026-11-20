2013 wurde Rrahman H.* in der Schweiz wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilt. Zu 19 Jahren Haft. Laut Medien sass er nur 13 Jahre ab. Nun soll der 60-Jährige im Kosovo erneut einen Mann erschossen haben. Vor den Augen von dessen Frau und Tochter.

Mörder (60) kehrt in den Kosovo zurück – und tötet wieder!

Mörder (60) kehrt in den Kosovo zurück – und tötet wieder!

Nach Urteil in der Schweiz erneut unter Tatverdacht

Darum gehts Im Kosovo soll ein 60-Jähriger bei einem Parkplatzstreit einen Autofahrer erschossen haben

Der Mann wurde 2013 in St. Gallen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 19 Jahren Haft verurteilt

Laut kosovarischen Medien sass er 13 Jahre im Gefängnis und kehrte danach in den Kosovo zurück

Sebastian Babic Reporter Blick

Ein Parkplatzstreit endet im Kosovo tödlich: Rrahman H. (60) soll einen Autofahrer vor den Augen von dessen Frau und Tochter erschossen haben.

Brisant: Der Mann wurde 2013 in der Schweiz wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Laut kosovarischen Medien sass er davon 13 Jahre ab und kehrte anschliessend in den Kosovo zurück. Die Umstände seiner Rückkehr sind unklar.

Am vergangenen Mittwoch eskaliert auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Suharekë im Süden Kosovos ein Streit um einen Parkplatz, wie das Portal urgjent.com schreibt. Plötzlich zückt ein Mann eine Pistole und schiesst mehrfach auf den Fahrer eines anderen Autos. Sylë D.* (59) wird schwer verletzt ins Spital gebracht. Dort können die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Ehefrau und die Tochter des Opfers müssen die Schüsse mitansehen. Der mutmassliche Schütze flüchtet, wird wenig später jedoch von der Polizei festgenommen. Beim Schützen handelt es sich um den 60-jährigen Rrahman H., wie kosovarische Medien übereinstimmend berichten.

H. soll mit einer SIG-Sauer-Pistole durch die Autoscheibe auf Sylë D. geschossen haben. Auch nachdem er die Fahrzeugtüren geöffnet hatte, soll er weiter auf sein Opfer gefeuert haben. Er soll dabei nicht nur den Fahrer getötet, sondern auch das Leben von dessen Frau und Tochter gefährdet haben.

Er überfuhr seine Frau

Es wäre nicht das erste Mal, dass H. tötet: Vor 13 Jahren wurde er in der Schweiz wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 19 Jahren Haft verurteilt.

Die erste Tat hatte sich Ende 2011 in St. Gallen ereignet. Laut Bundesgerichtsurteil lauert H. seiner getrennt lebenden Ehefrau bei ihrem Arbeitsplatz auf. Als sie auf dem Trottoir unterwegs ist, steuert er seinen Wagen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde gezielt in sie hinein.

Doch damit nicht genug: Nachdem er anhält, holt er aus dem Kofferraum einen Radmutternschlüssel, der mit einem Eisenrohr verlängert ist. Damit schlägt er mehrmals auf den Kopf seiner am Boden liegenden Frau ein. Diese stirbt noch vor Ort.

Bereits zuvor habe er seiner Frau mehrmals mit dem Tod gedroht. Seine Tochter verhinderte wenige Monate vor der Tat einen Messerangriff auf ihre Mutter, wie am Prozess bekannt wird.

Gekränkte Ehre

Das Kreisgericht St. Gallen verurteilt den damals 46-Jährigen im Mai 2013 wegen Mordes zu 19 Jahren Freiheitsstrafe. Das Kantonsgericht bestätigt das Urteil im März 2014. Auch vor Bundesgericht blitzt H. ab. Er versuchte, auf vorsätzliche Tötung zu plädieren: Im Urteil vom September 2014 bestätigte das Bundesgericht aber das Verdikt der Vorinstanz: Mord!

Als Motiv für die Tötung sieht das Bundesgericht die Trennung und die neue Beziehung seiner Ehefrau. H. habe sich gedemütigt und gekränkt gefühlt, weil sie nicht zu ihm zurückkehren wollte und einen neuen Partner hatte.

«Kanun» ist keine Ausrede

H. hingegen argumentiert, sein kultureller Hintergrund habe ihn in eine Konfliktsituation gebracht. Er habe «die Moral seiner 15-jährigen Tochter schützen wollen».

Dabei wird auch der Kanun, das albanische Gewohnheitsrecht, als Auslöser des Mordes thematisiert. Die Gutachter kommen aber zum Schluss: Der Verweis auf den Kanun habe eine Alibifunktion. Das Bundesgericht lässt dieses Argument darum nicht gelten. Die Richter bezeichnen seinen Beweggrund als besonders verwerflich.

Wie kam er wieder in den Kosovo?

Nach dem Urteil von 2013 verschwand H. aus der Öffentlichkeit. Nun berichten mehrere kosovarische Medien, er habe 13 Jahre seiner 19-jährigen Freiheitsstrafe in der Schweiz verbüsst. Anschliessend sei er in den Kosovo zurückgekehrt. Eine Bestätigung der St. Galler Behörden steht zurzeit noch aus.

Fest steht aber eines: Am 18. November wurde H. nach den tödlichen Schüssen in Suharekë festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Prizren beantragt laut Medien Untersuchungshaft. Sie verdächtigt den Mann des Mordes. Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt auf dem Parkplatz dauern an. Im neuen Fall gilt die Unschuldsvermutung.

* Namen bekannt