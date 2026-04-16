Am Mittwochnachmittag ist es auf der St. Gallerstrasse in Züberwangen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Postauto gekommen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 83-Jähriger kollidiert in Züberwangen SG mit Postauto

Niemand verletzt, Passagierin im Postauto medizinisch untersucht

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Auto von der Kirchstrasse an die Einmündung zur St. Gallerstrasse in Züberwangen SG, um diese zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem Auto und dem von Wil herannahenden Postauto eines 37-jährigen Chauffeurs.

Durch den Unfall ist niemand verletzt worden. Eine Mitfahrerin im Postauto wurde durch den Rettungsdienst medizinisch begutachtet.

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Zeit der Unfallaufnahme ist es für den übrigen Verkehr auf der St.Gallerstrasse zu Verzögerungen gekommen.