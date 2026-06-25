Ein Geisterfahrer schockte Cedric Kahlmeier (22) auf der A3 bei Walenstadt SG. Der Tourist ignorierte Schilder und fuhr in falscher Richtung, bis die Polizei ihn bei Flums SG stoppte.

Inder (49) wird auf der A3 zum Geisterfahrer – und düst an Blick-Leser Cedric Kahlmeier (22) vorbei

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cedric Kahlmeier (22) entging Geisterfahrer-Unfall auf der A3 bei Walenstadt SG

Der Geisterfahrer, ein 49-jähriger Inder, ignorierte Schilder und Absperrungen

Er wurde um 23.40 Uhr bei Flums SG von der Polizei gestoppt

Marian Nadler Redaktor News

Entging Blick-Leserreporter Cedric Kahlmeier (22) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einer Katastrophe? Der junge Mann aus dem Kanton Glarus war zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn A3 bei Walenstadt SG unterwegs. Die Streckenführung dort kennt er gut, weiss, dass die Fahrbahn sich wegen einer Baustelle auf Höhe Murg SG verengt.

«Erstmal war ich auf der linken Spur, um ein Auto zu überholen, dann sah ich von weitem Scheinwerfer, was mich verwundert hat, da ich wusste, dass es erst später einspurig wird», erzählt er.

«Falschfahrer kam mir entgegen»

Kurz darauf wird Cedric klar: Es muss sich um einen Geisterfahrer handeln. «Ich bin auf die rechte Fahrspur gefahren und kurz darauf kam mir der Falschfahrer entgegen», berichtet er weiter. «Ich war geschockt, aber dann froh, dass nichts passiert ist.»

Zu den Hintergründen von Cedrics nächtlichem Schockerlebnis hat die Kantonspolizei St. Gallen eine Medienmitteilung veröffentlicht. Der Geisterfahrer war demnach ein Tourist (49). Er fuhr auf der A3, von Zürich kommend in Richtung Chur. Am Ende der Baustelle bei Murg SG wurde der Verkehr zurück auf die Fahrtrichtung Chur geleitet.

Inder auf Höhe Flums SG gestoppt

Bloss: Der Mann ignorierte mehrere Schilder und Absperrungen und setzte seine Fahrt als Geisterfahrer fort. «Ich war selbst vor Ort und habe die Polizei unmittelbar nach dem Vorfall informiert. Das Video ist mit meiner Dashcam aufgezeichnet worden», sagt Cedric. Die erste Meldung zum Falschfahrer ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen um kurz vor 23.40 Uhr ein. Cedric war nicht der Einzige, der den Touristen auf Irrwegen gesehen hatte.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen sperrte die Fahrtrichtung Zürich und konnte den Geisterfahrer auf Höhe Flums SG anhalten und von der Autobahn führen. Der Inder wurde verzeigt.

Cedric Kahlmeier war noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert. «Es ist ein komisches Gefühl, so etwas mitzubekommen, da in dem Moment alles Mögliche passieren kann», sagt er. «In dem Moment hatte ich riesiges Glück.»