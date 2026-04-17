Die Kantonspolizei St.Gallen hat zwischen Donnerstag und Freitagmorgen acht fahrunfähige Autofahrer gestoppt. Ein Mann versuchte zu fliehen, ein anderer verursachte einen Unfall in Wattwil. Allen wurde der Führerausweis entzogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei St.Gallen stellt 8 fahrunfähige Verkehrsteilnehmer fest

Ein Mann flüchtete während Kontrolle, wurde kurzfristig fixiert

Beweissichere Atemalkoholprobe ergab 0.55mg/l bei 28-jährigem Fahrer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 3:15 Uhr, hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung erhalten, dass vor einem Wohnhaus ein Mann immer wieder in sein Auto ein- und aussteige.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte den 33-jährigen Mann hinter dem Steuer und mit eingeschalteter Zündung antreffen. Er wurde als fahrunfähig eingestuft.

Blut- und Urinprobe abgeben

Während der Kontrolle versuchte er, sich zu Fuss zu entfernen. Den Anweisungen der Polizisten leistete er keine Folge, weshalb er kurzzeitig in Handschellen gelegt werden musste.

Der Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben und sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Ihm wird vorgeworfen, vorgängig mit dem Auto in fahrunfähigem Zustand unterwegs gewesen zu sein.

Lenker gegen 7 Uhr aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, hielt eine Polizeipatrouille an der Hauptstrasse in Bronschhofen einen 39-jährigen Autofahrer zur Kontrolle an. Der Mann zeigte diverse Auf- und Ausfallerscheinungen und wurde infolgedessen als fahrunfähig eingestuft. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Kurz darauf, gegen 7 Uhr, kontrollierte eine Patrouille an derselben Örtlichkeit einen 24-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm wurde infolge Fahrunfähigkeit eine Blut- und Urinprobe verfügt und er musste den Führerausweis vor Ort abgeben.

Gegen Steinmauer geprallt

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17:30 Uhr, hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale die Meldung erhalten, dass sich an der Hembergerstrasse in Wattwil ein Selbstunfall ereignet habe.

Die ausgerückte Polizeipatrouille traf vor Ort auf einen 30-jährigen Autofahrer. Dieser war zuvor auf der Hembergerstrasse in Richtung Wattwil gefahren. Höhe der Verzweigung zur Eschenbergstrasse geriet er mit seinem Auto ins rechtsseitige Wiesland, überfuhr dabei einen Randleitpfosten und prallte anschliessend mit der rechten Fahrzeugfront gegen eine Steinmauer.

Der Autofahrer blieb durch den Unfall unverletzt, jedoch wurde er als fahrunfähig eingestuft. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe verfügt und er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, ist einer Polizeipatrouille an der Schönaustrasse in Kaltbrunn ein 81-jähriger Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Anlässlich der Kontrolle wurde der Mann als fahrunfähig eingestuft und bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Er musste den Führerausweis vor Ort abgeben.

In der Donnerstagnacht, kurz vor Mitternacht, ist einer Polizeipatrouille an der Grofstrasse in Mels ein weiterer Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde beim 76-jährigen Mann eine Fahrunfähigkeit festgestellt. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Gleiche Stelle, gleiches Problem

Freitagnacht, gegen 1:45 Uhr, ist ein 28-jähriger Autofahrer an der St. Gallerstrasse in Gossau anlässlich einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Die Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Die anschliessend durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.55mg/l. Der 28-Jährige musste den Führerausweis vor Ort abgeben.

Kurze Zeit später, gegen 2 Uhr, hielt eine Polizeipatrouille an derselben Örtlichkeit einen 42-jährigen Autofahrer zur Kontrolle an. Aufgrund der festgestellten Fahrunfähigkeit wurde bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Den Führerausweis musste er vor Ort abgeben.