Am Dienstagmorgen ist es auf der Fürstenlandstrasse in Kirchberg SG zu einem Selbstunfall gekommen. Dabei hat es ein Auto mehrmals überschlagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 31-Jähriger verliert Kontrolle und überschlägt sich bei Wil SG

Baum gefällt, Strasse zwei Stunden teilweise gesperrt

Sachschaden von rund 10'000 Franken verursacht

Janine Enderli Redaktorin News

Um 8.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann am Dienstag mit seinem Auto in Richtung Wil SG. Dabei dürfte er während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich mehrfach und kam schliesslich am Fahrbahnrand auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 31-jährige Autofahrer konnte sein Auto selbständig verlassen. Er wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht. Für die Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung musste die Strasse für rund 2 Stunden teilweise gesperrt werden. Der Forstdienst musste zudem einen Baum fällen. Es entstand ein Sachschaden im Wert von rund 10'000 Franken. Das Auto wurde sichergestellt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst, das zuständige Strassenkreisinspektorat sowie der örtliche Forstdienst.