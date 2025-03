300 Hühner verenden bei Brand in Niederhelfenschwil SG

In Niederhelfenschwil SG haben in der Nacht auf Donnerstag ein Hühnerstall und ein Geräteschuppen gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf einen Kuhstall und das dazugehörige Wohnhaus.

1/2 Als die Feuerwehrleute eintrafen, standen der Hühnerstall und der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Foto: KAPO SG

Georg Nopper Redaktor News

Am Donnerstag hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen kurz vor 0.45 Uhr die Meldung von einem Brand im Weiler Langwisen in Niederhelfenschwil erhalten. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen einen Hühnerstall und einen Geräteschuppen in Vollbrand an.

Die beiden Bewohner des dazugehörigen Bauernhauses konnten sich unverletzt und selbständig in Sicherheit bringen. Alle Kühe konnten unverletzt auf die Wiese getrieben werden.

Die Wasserversorgung zur Feuerbekämpfung gestaltete sich aufgrund Lage des Brandobjektes schwierig, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der Feuerwehr gelang es trotzdem, ein Übergreifen auf den Kuhstall zu verhindern.

Die Fassade des Wohnhauses wurde beschädigt. Das Gebäude ist jedoch weiterhin bewohnbar. Für die 300 Hühner im Stall kam jede Hilfe zu spät.

Die Brandursache ist unklar. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Der Sachschaden liegt bei über 100'000 Franken.