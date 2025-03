In Betonpfeiler gekracht

1/2 Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Foto: Kapo St. Gallen

Am Sonntag, kurz vor 22:30 Uhr, ist ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Walenseestrasse, bei der Autobahneinfahrt Richtung Zürich, verunfallt. Das Auto prallte in einen Betonpfeiler. Der 61-jährige Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand fuhr der 61-jährige Mann mit seinem Auto von Murg herkommend Richtung Autobahnzubringer und befuhr dabei die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahneinfahrt Richtung Zürich. Dort prallte das Auto gegen einen Betonpfeiler des Viadukts. In der Folge wurde das Auto abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Aus Auto geschleudert

Der Autofahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Die aufgebotenen Rettungskräfte trafen den Mann mit schwersten Verletzungen an. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 61-jährige in der Region wohnhafte Schweizer noch auf der Unfallstelle. Am Fahrzeug und der Strassenanlage entstand Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal, die zuständige Feuerwehr mit 20 Angehörigen sowie der Nationalstrassenunterhalt.

Die Walenseestrasse war während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung rund zwei Stunden gesperrt gewesen.