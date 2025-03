Die Notfallstation des Spitals in Altstätten SG bleibt ab April über Nacht geschlossen. Das entschied die Geschäftsleitung des St. Galler Spitalverbunds (Hoch), wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Die Notfallstation in Altstätten SG bleibt ab April 2025 über Nacht geschlossen. (Symbolbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Spital in Altstätten verzeichne nachts nur noch wenige Notfalleintritte. Für eine Notfallabdeckung rund um die Uhr sei es aber gerade nachts besonders wichtig, «dass die Personalressourcen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit eingesetzt werden», schrieb Hoch weiter.

Ab April sei nun die Notfallstation in Altstätten von Montag bis Sonntag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Ausserhalb dieser Betriebszeit übernimmt die Notfallstation in Grabs und das Zentrumsspital in St.Gallen die Versorgung. Bereits früher wurde entschieden, dass das Spital Altstätten 2027 ganz geschlossen wird.

Der St. Galler Spitalverbund gewährleistet künftig noch an den vier Standorten in St. Gallen, Grabs, Uznach und Wil rund um die Uhr eine medizinische Notfallversorgung, wobei die hochspezialisierte Notfallversorgung am Zentrumsspital in St.Gallen erfolgt.